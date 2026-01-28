وظائف شاغرة لدى شركة معادن نائب أمير مكة المكرمة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS معهد سرب يعلن تمديد فترة القبول والتسجيل لدراسة الدبلوم المملكة تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وعدد من المناجم.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة التغيير.
– جيولوجي أول.
– أخصائي أول محفظة الابتكار.
– مهندس تخطيط المناجم.
– مشرف إنتاج المناجم.
– مشرف قسم الهندسة الجيوتقنية.
– مهندس جيوتقني.
– أخصائي تطوير المسار الوظيفي.
– مساح أول منجم.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)