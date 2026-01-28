وظائف شاغرة لدى شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة التغيير.

– جيولوجي أول.

– أخصائي أول محفظة الابتكار.

– مهندس تخطيط المناجم.

– مشرف إنتاج المناجم.

– مشرف قسم الهندسة الجيوتقنية.

– مهندس جيوتقني.

– أخصائي تطوير المسار الوظيفي.

– مساح أول منجم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)