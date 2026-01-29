وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

دريمي تكنولوجي وشركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات تعلنان شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للمنزل الذكي في السعودية وزير الاستثمار يدشّن نادي الدرونز في أكاديمية طويق وزير الحرس الوطني يدشّن منظومة “حرس الرقمية” وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes مايكروسوفت تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار وظائف شاغرة في شركة الخزف الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير تسويق المستهلكين: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.
– فني تركيب وصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)