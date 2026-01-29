Icon

وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى متاجر بنده
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير تسويق المستهلكين: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– فني تركيب وصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

