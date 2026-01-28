وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية

المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير وظائف شاغرة في شركة PARSONS “الملّة”.. وسيلة التدفئة الوحيدة قديمًا وزينة المباني السكنية بالباحة التأمينات الاجتماعية تشارك راعيًا ألماسيًّا في فعالية “+Gaming” عسير: هيئة الصحفيين تنظّم ورشة “البيان الصحفي للاتصال المؤسسي” وظائف شاغرة لدى شركة معادن نائب أمير مكة المكرمة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني مختبر.
– فني تخدير.
– فني صيدلة.
– أخصائي الأشعة.
– أخصائي طب الطوارئ.
– صيدلي.
وأوضحت شركة رعاية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)