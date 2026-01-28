Icon

وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر.

– فني تخدير.

– فني صيدلة.

– أخصائي الأشعة.

– أخصائي طب الطوارئ.

– صيدلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رعاية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

