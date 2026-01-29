وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة بـ شركة المراعي السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة “سدايا” تطلق النسخة الثانية من الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي
أعلنت مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وأمنية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والقصيم.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق السلامة.
– أخصائي تجربة المرضى.
– منسق علاقات المرضى.
– مدير الأمن.
– منسق الأمن.
– استشاري طب الطوارئ للأطفال.
– استشاري طب الأعصاب.
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)