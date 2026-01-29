Icon

وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وأمنية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والقصيم.

تفاصيل وظائف مستشفى سليمان الحبيب

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق السلامة.

– أخصائي تجربة المرضى.

– منسق علاقات المرضى.

– مدير الأمن.

– منسق الأمن.

– استشاري طب الطوارئ للأطفال.

– استشاري طب الأعصاب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

