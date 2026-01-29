Icon

يزيد الراجحي يسجل الزمن الأسرع في المرحلة الاستعراضية لرالي باها حائل تويوتا الدولي

الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
يزيد الراجحي يسجل الزمن الأسرع في المرحلة الاستعراضية لرالي باها حائل تويوتا الدولي
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم منافسات رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، الذي يُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وهيئة تطوير المنطقة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وشهد موقع “مشار” إقامة المرحلة الاستعراضية للرالي التي بلغت مسافتها الإجمالية 35 كلم، منها 6 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بمشاركة نخبة من أبطال الراليات من مختلف دول العالم، وذلك بالتزامن مع ختام رالي داكار السعودية 2026، إضافة إلى احتضان الرالي لجولات من عدد من البطولات الدولية والإقليمية، شملت كأس العالم باها (FIA)، وكأس الشرق الأوسط باها (FIA)، وكأس العالم باها (FIM)، وكأس آسيا باها (FIM)، إلى جانب بطولة السعودية تويوتا للباها، حيث شارك في الرالي 152 سائقًا وملاحًا، يتنافسون على 93 مركبة ضمن ست فئات مختلفة، من بينهم 72 مشاركًا سعوديًا.

وتمكن السائق السعودي يزيد الراجحي من تصدر فئة السيارات، بعد تسجيله الزمن الأسرع في المرحلة الاستعراضية بزمن بلغ 3 دقائق و57 ثانية وجزء من الثانية، فيما حل الجنوب أفريقي سعود فارياوا في المركز الثاني بفارق 8 ثوانٍ، وجاء القطري ناصر العطية في المركز الثالث بفارق 19 ثانية.
وفي فئة الدراجات النارية، حقق الدرّاج البريطاني أليكس ماكينسفي المركز الأول بزمن 4 دقائق و45 ثانية و4 أجزاء من الثانية، يليه السعودي هيثم التويجري في المركز الثاني بفارق 12 ثانية، ثم الأردني عبدالله أبو عائشة في المركز الثالث بفارق 17 ثانية.


أما في الفئة المحلية ضمن بطولة السعودية تويوتا للباها، فقد حقق فارس الشمري المركز الأول بزمن 4 دقائق و50 ثانية وجزء من الثانية، وجاء أحمد الشمري ثانيًا بفارق ثانيتين، فيما حل ماجد الشمري ثالثًا بفارق 5 ثوانٍ.
وبحسب لوائح الرالي يُمنح المتسابقون العشرة الأوائل في المرحلة الاستعراضية أحقية اختيار مواقع انطلاقهم في المرحلة الأولى، وفق ترتيبهم في نتائج المرحلة التمهيدية.
وتنطلق غدًا منافسات المرحلة الأولى من الرالي من منطقة بقعاء، لمسافة إجمالية تبلغ 414 كلم، منها 242 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، فيما تُقام المرحلة الثانية والأخيرة يوم السبت من المنطقة نفسها، بمسافة إجمالية تبلغ 323 كلم، منها 151 كلم للمرحلة الخاصة.

  

