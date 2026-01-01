Icon

1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢١ مساءً
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تأثر منطقة الحدود الشمالية بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الأربعاء حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يُتوقَّع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 إلى 1 تحت الصفر، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

ودعا المركز إلى الحرص والالتزام بتعليمات الجهات المعنية ذات الاختصاص.

