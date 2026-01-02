Icon

10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا
المواطن - واس

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا تحذيرًا من موجة برد قارس في معظم أنحاء البلاد اليوم؛ إذ انخفضت درجات الحرارة بصورة حادة بعد وصول رياح باردة من الشمال الغربي.

وذكرت أن الإنذار يشمل منطقة سيئول وضواحيها وإقليم جانجوون الشرقي وإقليم شمال تشونجتشيونج بوسط كوريا ومناطق أخرى، حيث انخفضت درجات الحرارة صباحًا إلى نحو (10) درجات مئوية تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين (5) درجات تحت الصفر و(4) درجات فوق الصفر، وأن تشهد المناطق الساحلية الغربية، بما في ذلك إقليم جنوب تشونجتشيونج وإقليم شمال جولا، أمطارًا أو ثلوجًا.

ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج يتراوح سمكها بين (2) و(7) سنتيمترات على منطقة جولا الأوسع حتى يوم السبت، بينما سيتراوح سمك الثلوج بين (5) و(10) سنتيمترات في جزيرة جيجو الجنوبية وجزيرتي أولونج ودوكدو الشرقيتين.

