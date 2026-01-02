10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود إحباط محاولة تهريب أكثر من 38 ألف حبة إمفيتامين في طرد بريدي بمطار الملك خالد مجمع كسوة الكعبة المشرفة.. صناعة متقنة وإرث إسلامي متجدد التحالف: القوات البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب خطيب المسجد النبوي: احذروا مزاعم المنجمين عن أحداث السنة القادمة والبلدان وقابل الأزمان خطيب المسجد الحرام: العجب والاغترار داءان مهلكان ودواؤهما الحمد والشكر لله وزراء خارجية السعودية و7 دول يعربون عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا تحذيرًا من موجة برد قارس في معظم أنحاء البلاد اليوم؛ إذ انخفضت درجات الحرارة بصورة حادة بعد وصول رياح باردة من الشمال الغربي.
وذكرت أن الإنذار يشمل منطقة سيئول وضواحيها وإقليم جانجوون الشرقي وإقليم شمال تشونجتشيونج بوسط كوريا ومناطق أخرى، حيث انخفضت درجات الحرارة صباحًا إلى نحو (10) درجات مئوية تحت الصفر.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين (5) درجات تحت الصفر و(4) درجات فوق الصفر، وأن تشهد المناطق الساحلية الغربية، بما في ذلك إقليم جنوب تشونجتشيونج وإقليم شمال جولا، أمطارًا أو ثلوجًا.
ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج يتراوح سمكها بين (2) و(7) سنتيمترات على منطقة جولا الأوسع حتى يوم السبت، بينما سيتراوح سمك الثلوج بين (5) و(10) سنتيمترات في جزيرة جيجو الجنوبية وجزيرتي أولونج ودوكدو الشرقيتين.