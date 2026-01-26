109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026م القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الجديدة من الرالي، التي تضم 109 متسابقين من مختلف الفئات، يمثلون نخبة من الأبطال المحليين والدوليين، في تأكيد على المكانة المتقدمة التي يحظى بها الرالي على خارطة رياضة المحركات إقليميًا وعالميًا.

وأوضحت اللجنة أن القائمة المعلنة تُعد قائمة أولية للمسجلين، تسبق مراحل التدقيق الإداري والفحص الفني المعتمدة وفق الأنظمة واللوائح الدولية، على أن يتم اعتماد القائمة النهائية للمشاركين يوم الأربعاء المقبل، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية والفنية، وقبيل انطلاق المرحلة الأولى صباح يوم الخميس القادم.

وتعكس القائمة المبدئية تنوعًا لافتًا في المشاركات حيث تضم عددًا من أبرز أبطال الراليات من داخل المملكة وخارجها، من بينهم السعودي يزيد الراجحي، والقطري ناصر العطية، والياباني أكيرا ميورا، والبرتغالي فرانسيسكو بارّيتو، إلى جانب أسماء سعودية بارزة، منها فارس الشمري، وعبدالعزيز اليعيش، وأحمد مضحي، فيما يبرز في فئة الدراجات النارية اسم المتسابق الإماراتي محمد البلوشي.

وتشمل المشاركات مختلف الفئات المعتمدة في راليات الباها، بما في ذلك فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، حيث ضمّت القائمة 40 مشاركًا في فئة المركبات الدولية، و33 مشاركًا في فئة المركبات المحلية، إضافة إلى 39 مشاركًا في فئة الدراجات؛ مما يمنح الحدث زخمًا رياضيًا وجماهيريًا واسعًا.

وأكَّدت اللجنة المنظمة أن الاستعدادات التنظيمية والفنية مستمرة لضمان تنظيم نسخة مميزة من الرالي وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرةً إلى أن مرحلتي التدقيق الإداري والفحص الفني ستقامان يوم الأربعاء 28 يناير، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، على أن يتم بعدها الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين.

يُذكر أن رالي باها حائل تويوتا الدولي يُقام بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة حائل، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.