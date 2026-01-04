4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي

المدني: وجود عوائق في سبل مخرج الطوارئ مخالفة توجب العقوبة أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وتشغيل المركز الثقافي والحضاري بمزرعة بئر عثمان بن عفان الفنانة سهير زكي في العناية المركزة وجفاف حاد يهدد الوظائف الحيوية انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.