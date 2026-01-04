4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

اختيار الاشتراكات.

النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.

تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.

إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.

إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.