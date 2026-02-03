Icon

السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "لينكولن" Icon حملة "بصمة السلامة" تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة

لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز إيجاد القيمة للمساهمين

أرامكو السعودية تُكمل إصدار سندات دولية بـ 4 مليارات دولار

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
أرامكو السعودية تُكمل إصدار سندات دولية بـ 4 مليارات دولار
المواطن - واس

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي عبر أربع شرائح، وذلك من خلال برنامجها للسندات الدولية المتوسطة الأجل.

وأوضحت أرامكو السعودية أن الشريحة الأولى 500 مليون دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2029، بعائد قدره 4.0%، والشريحة الثانية 1.5 مليار دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2031 بعائد قدره 4.375%، والشريحة الثالثة 1.25 مليار دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2036 بعائد قدره 5.0%، والشريحة الرابعة 750 مليون دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2056 بعائد قدره 6.0%، مشيرة إلى أنه جرى تسعير السندات في 7 شعبان 1447هـ الموافق 26 يناير 2026م، وإدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

بدوره أفاد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، أن هذا الإصدار يُعد جزءًا من الإستراتيجية المدروسة التي تتبعها أرامكو السعودية لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز إيجاد القيمة للمساهمين، مبينًا أن التسعير التنافسي الذي جرى تحقيقه في هذه الصفقة يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون على المستوى العالمي للقوة المالية للشركة ومتانة مركزها المالي، مؤكدًا التزام أرامكو السعودية الراسخ بإدارة رأس المال بانضباط وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل للمساهمين.

