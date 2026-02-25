معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
ارتفعت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال تعاملات اليوم، مع استمرار تحسّن الأسعار في الأسواق العالمية.
وارتفع خام برنت 45 سنتًا إلى 71.22 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا إلى 66.05 دولار، ليظلا قريبين من أعلى مستوياتهما منذ أواخر يوليو وأوائل أغسطس.
في المقابل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 11.43 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الأسعار.