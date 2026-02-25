Icon

معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء Icon أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار Icon مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان Icon أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر Icon توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة Icon “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال Icon حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان Icon شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 Icon الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
بدعم حركة السوق

أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٨ مساءً
أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال تعاملات اليوم، مع استمرار تحسّن الأسعار في الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفع خام برنت 45 سنتًا إلى 71.22 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا إلى 66.05 دولار، ليظلا قريبين من أعلى مستوياتهما منذ أواخر يوليو وأوائل أغسطس.

قد يهمّك أيضاً
النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر

النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر

تراجع أسعار النفط اليوم 

تراجع أسعار النفط اليوم 

في المقابل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 11.43 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الأسعار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر
السوق

النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر

السوق
ارتفاع أسعار النفط
السوق

ارتفاع أسعار النفط

السوق
تراجع أسعار النفط اليوم 
السوق

تراجع أسعار النفط اليوم 

السوق