أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية

يحذر الخبراء والأطباء من خطورة استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة لاسيما للأطفال صغار السن.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فيصل زواوي، رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السماعية، في جامعة الملك عبدالعزيز، أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة وطرق تجنبها.
وقال، عبر أثير إذاعة “العربية إف إم”، إنه ينبغي الحصول على فترات راحة من استخدام سماعات الأذن وعدم رفع الصوت؛ لأنها قد تؤدي إلى التهاب وصداع وصفير في الأذن، و حال ظهور تلك الأعراض يجب مراجعة الطبيب المختص.
وأضاف أن نوع السماعة لا يفرق في إلحاق الضرر بالأذن وتأثر السمع، وقد يكون لدى بعد المستخدمين تحسسًا في القناة السمعية وهؤلاء عليهم اختيار سماعات أنسب لحالتهم.
ونصح زواوي بعدم استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة، أو رفع الصوت بطريقة مبالغ فيها، واستشارة الطبيب في حالة الشعور بأي أعراض صحية تتعلق بالسمع.
أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق تجنبها#سبعة_الصبح#العربيةFM pic.twitter.com/SDI01Zin2I
— FM العربية (@AlarabiyaFm) February 8, 2026