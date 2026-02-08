Icon

صحة وطب‎

أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦
الدكتور فيصل زواوي

يحذر الخبراء والأطباء من خطورة استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة لاسيما للأطفال صغار السن.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فيصل زواوي، رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السماعية، في جامعة الملك عبدالعزيز، أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة وطرق تجنبها.

أضرار سماعات الأذن

وقال، عبر أثير إذاعة “العربية إف إم”، إنه ينبغي الحصول على فترات راحة من استخدام سماعات الأذن وعدم رفع الصوت؛ لأنها قد تؤدي إلى التهاب وصداع وصفير في الأذن، و حال ظهور تلك الأعراض يجب مراجعة الطبيب المختص.

وأضاف أن نوع السماعة لا يفرق في إلحاق الضرر بالأذن وتأثر السمع، وقد يكون لدى بعد المستخدمين تحسسًا في القناة السمعية وهؤلاء عليهم اختيار سماعات أنسب لحالتهم.

ونصح زواوي بعدم استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة، أو رفع الصوت بطريقة مبالغ فيها، واستشارة الطبيب في حالة الشعور بأي أعراض صحية تتعلق بالسمع.

 

