Icon

ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان Icon 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد Icon إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد Icon الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا Icon أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس Icon قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان Icon أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية Icon لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين Icon مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام⁩ ليلة 11 ⁧رمضان Icon مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
يأتي تصميم هذه المساجد بطابع معماري بسيط يتخذ شكلًا مستطيلًا

أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُمثل أطلال المساجد في القرى القديمة بمنطقة الحدود الشمالية، المشيّدة من الطين والحجر في البيئات الصحراوية المفتوحة، شواهد تاريخية بارزة على أنماط العمارة الدينية التقليدية، وتعكس مرحلة زمنية كانت فيها مواد البناء المحلية الخيار الأساس في المساجد، بما ينسجم مع طبيعة المكان وخصائصه المناخية.

طابع معماري بسيط

ويأتي تصميم هذه المساجد بطابع معماري بسيط يتخذ شكلًا مستطيلًا، بجدران سميكة شُيّدت من الطين المخلوط بالتبن، أو من الحجر بحسب ما تتيحه البيئة المحيطة، في أسلوب تقليدي أسهم في توفير عزل حراري ملائم لحرارة الصحراء وتقلباتها، وتظهر في الواجهات فتحات صغيرة غير منتظمة الشكل، وُزعت بعناية لتأمين التهوية والإضاءة الطبيعية، مع تقليل تسرب الحرارة والغبار، بما يعكس فهمًا عمليًا لمتطلبات المناخ الصحراوي.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح 

رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح 

اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع

اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع

أما الأسقف فكانت تُغطى بجذوع الأثل أو النخيل وسعفها، وفق النمط السائد في عمارة المساجد بالمناطق الصحراوية في المنطقة، في صورة تجسد تكاملًا بين الإنسان وبيئته، واعتمادًا كاملًا على الموارد المتاحة دون تكلف أو تعقيد إنشائي.

وتعكس هذه المساجد نمط العمارة الدينية البسيطة التي سادت في البيئات البدوية والريفية، حيث خلت من الزخارف والعناصر الجمالية، مؤكدة أن المسجد مهما كان متواضع المساحة، ظل يؤدي دوره الديني والاجتماعي كونه محورًا لحياة الأهالي.

وتُعد أطلال هذه المساجد اليوم جزءًا من ذاكرة المكان في منطقة الحدود الشمالية، ومرآة لتاريخه الاجتماعي والديني، إذ تختزن في تفاصيلها ملامح نمط الحياة القديم، وقيم التكاتف المجتمعي التي ارتبطت ببناء المساجد ورعايتها.

وتجسد هذه الشواهد التراثية روح العمارة التقليدية في البيئات الصحراوية، وتختزل تاريخًا من البساطة والتكيّف مع الطبيعة، مؤكدة أنها كانت ولا تزال رمزًا للهوية الدينية والاجتماعية، مهما تغيرت أنماط البناء وتطورت وسائل التشييد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد