أكثر من 400 مجسم جمالي يُزيِّن شوارع وميادين الشمالية استعدادًا لرمضان

تزيّنت أسواق وشوارع وميادين مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 400 مجسم جمالي؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وشملت أعمال التزيين تركيب الإنارات المضيئة والزخارف ذات الطابع الرمضاني، إلى جانب الأشكال الهندسية المستوحاة من الفنون الإسلامية، التي أضفت أجواءً جمالية عكست روحانية الشهر الفضيل، وأسهمت في تهيئة بيئة جاذبة للمتسوّقين والمتنزهين.

وتابعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، جاهزية الأسواق من خلال الجولات الميدانية والرقابية المكثفة؛ بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، ومتابعة توفر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وضمان جودة الخدمات المقدّمة للمستهلكين خلال الشهر الكريم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الحدود الشمالية محمد سبتي، أن الأمانة كثّفت استعداداتها للجولات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان، عبر فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال، ومعالجة البلاغات بشكل فوري، مؤكدًا أن الأمانة سخّرت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لضمان سلامة المنتجات وجودة الخدمات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية؛ بما يسهم في تعزيز بيئة صحية وآمنة للجميع.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان، وفي إطار تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الخدمات، وتعزيز الأجواء الرمضانية في مدينة عرعر، بما يحقق راحة الأهالي والزوار.