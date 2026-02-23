Icon

أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة”

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٠ مساءً
أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة”
المواطن - فريق التحرير

أطلقت أمانة منطقة الباحة -ممثلةً ببلدية محافظة العقيق وبلدية محافظة المخواة- أمس فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة”، وذلك ضمن برامجها الرمضانية الهادفة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وتعزيز الأجواء الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الأمانة أن الفعاليتين تُقامان طوال شهر رمضان، وتستهدفان دعم وتمكين الأسر المنتجة بصفتها رافدًا للاقتصاد المحلي، عبر توفير منصات تسويقية تمكّنها من عرض منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق المجتمعية.

وتتضمن الفعاليتان أكثر من 15 ركنًا متنوعًا لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة، تشمل المأكولات والمشروبات الرمضانية، والمنسوجات، والحرف اليدوية، إضافةً إلى أجواء تراثية تعكس هوية المنطقة، وتُثري تجربة الزوار.

وبيّنت الأمانة أن الفعاليات تُقام يوميًّا من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحًا، داعيةً الأهالي والزوار إلى الاستفادة مما تقدمه من تجارب تسوق وترفيه متنوعة، تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التفاعل المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

