أمر ملكي بتعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيرًا للاستثمار

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 255

التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود