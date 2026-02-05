أمطار على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 

العلاقات السعودية الألمانية.. تعاون اقتصادي وسياسي يدعم رؤية 2030 ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية طويق الأخضر يعتمد أوستن مقرًا رئيسيًا لمعسكره في كأس العالم 2026 هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظتي رجال ألمع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.