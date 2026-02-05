Icon

أمطار على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٧ مساءً
أمطار على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظتي رجال ألمع ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

