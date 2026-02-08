أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان”

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، على عرضٍ عن حملة رمضان للعام الحالي، التابعة لمبادرة “جود الإسكان” التي تُعد إحدى مبادرات الإسكان التنموي، الهادفة إلى تمكين الأسر المستحقة من الحصول على السكن الملائم، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

واستمع سموه إلى شرح حول مستهدفات الحملة وخططها التنفيذية، وما تتضمنه من برامج ومبادرات لدعم الأسر المستفيدة، إلى جانب ما تحقق من مخرجات حملة “جود المناطق” خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في توفير الإسكان لعددٍ من المستفيدين، من خلال التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والجهات الداعمة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر أهمية استمرار العمل وفق منهجية واضحة تركّز على تحقيق الأثر الاجتماعي، بما يتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله– في العناية بالمواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

ونوّه سموه بما حققته حملة «جود المناطق» كنموذج فاعل في العمل المجتمعي والتكاملي، حاثًا على مواصلة تطوير المبادرات الإسكانية؛ لتحقيق مستهدفات الحملة، وتعزيز جودة الحياة للأسر المستفيدة في المنطقة.