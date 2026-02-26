Icon

أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني
المواطن - واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مساء اليوم، قادةَ ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة، إفطارهم الرمضاني في الميدان.

ونوّه سمو أمير المنطقة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية لخدمة دينهم ووطنهم، منوّهًا بما يجدونه من دعمٍ ورعايةٍ من القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن والمواطن والمقيم، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والنماء في ظل القيادة الرشيدة.

 

