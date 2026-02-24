وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا “منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن أمير جازان يدشّن حملة “تأكد لصحتك” القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه مساء اليوم، حملة “تأكد لصحتك”، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح الشهراني.
واستمع سموه لشرح مفصل عن الحملة التي تهدف لتعزيز أهمية الوقاية الصحية وإجراء الفحوصات الدورية خلال شهر رمضان، من خلال تحفيز أفراد المجتمع على الاستفادة من خدمات الفحص الصحي في جميع المراكز الصحية والعيادات التابعة للتجمع.
واطلع سموه على آلية تنفيذ الحملة، التي تنفذ بمشاركة التجمعات الصحية في مختلف مناطق المملكة، ضمن برنامج نوعي يُنفذ بالتكامل مع شركاء النجاح من إمارات المناطق، لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع.
ووجه سمو أمير المنطقة بأهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال شهر رمضان، وتعزيز ثقافة الفحص الصحي الدوري، بما يسهم في تحفيز أفراد المجتمع على المبادرة بإجراء الفحوصات الوقائية، والارتقاء بمستوى الصحة العامة وجودة الحياة.
يشار إلى أن الحملة ترتكز على مبدأ الفحص الصحي الدوري، وزيارة المستفيدين لأقرب مركز رعاية صحية لإجراء فحوصات دقيقة وسريعة عبر مسارات فحص وقائي شاملة، تغطي (10) مؤشرات صحية أساسية، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتعزيز جودة الحياة.