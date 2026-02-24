أمير جازان يدشّن حملة “تأكد لصحتك”

Icon

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٦ صباحاً
المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه مساء اليوم، حملة “تأكد لصحتك”، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح الشهراني.

واستمع سموه لشرح مفصل عن الحملة التي تهدف لتعزيز أهمية الوقاية الصحية وإجراء الفحوصات الدورية خلال شهر رمضان، من خلال تحفيز أفراد المجتمع على الاستفادة من خدمات الفحص الصحي في جميع المراكز الصحية والعيادات التابعة للتجمع.
واطلع سموه على آلية تنفيذ الحملة، التي تنفذ بمشاركة التجمعات الصحية في مختلف مناطق المملكة، ضمن برنامج نوعي يُنفذ بالتكامل مع شركاء النجاح من إمارات المناطق، لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع.

ووجه سمو أمير المنطقة بأهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال شهر رمضان، وتعزيز ثقافة الفحص الصحي الدوري، بما يسهم في تحفيز أفراد المجتمع على المبادرة بإجراء الفحوصات الوقائية، والارتقاء بمستوى الصحة العامة وجودة الحياة.

يشار إلى أن الحملة ترتكز على مبدأ الفحص الصحي الدوري، وزيارة المستفيدين لأقرب مركز رعاية صحية لإجراء فحوصات دقيقة وسريعة عبر مسارات فحص وقائي شاملة، تغطي (10) مؤشرات صحية أساسية، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتعزيز جودة الحياة.

