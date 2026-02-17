Icon

أمير منطقة مكة المكرمة يُهنئ القيادة بحلول شهر رمضان

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٣ مساءً
أمير منطقة مكة المكرمة يُهنئ القيادة بحلول شهر رمضان
المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموّه الله سبحانه أن يعيده على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعزة والتمكين، وعلى الشعب السعودي الكريم بالخير والبركات، حاثًّا جميع القطاعات على مضاعفة الجهود والأعمال ابتغاءً لوجه الله تعالى، وخدمةً لقاصدي بيته الحرام خلال الشهر الكريم.

