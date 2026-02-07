أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة

10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية 9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة” أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية كبرى في دمشق وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير 1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 400 طائرة مسيرة وحوالي 40 صاروخا اليوم السبت لمهاجمة قطاع الطاقة في البلاد.
وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا استهدفت شبكة الكهرباء ومرافق توليد الطاقة ومحطات توزيع فرعية.
وقال زيلينسكي على إكس “كل يوم، يمكن لروسيا أن تختار الدبلوماسية الحقيقية، لكنها تختار شن هجمات جديدة.. على كل من يدعم المفاوضات الثلاثية أن يرد على ذلك. يجب حرمان موسكو من القدرة على استخدام البرد وسيلة للضغط على أوكرانيا”.