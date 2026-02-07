أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة

أكد ⁠الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 400 طائرة مسيرة وحوالي 40 صاروخا اليوم السبت لمهاجمة قطاع ​الطاقة في البلاد.

روسيا تقصف أوكرانيا

وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا استهدفت شبكة الكهرباء ​ومرافق ‌توليد الطاقة ومحطات ‌توزيع فرعية.

وقال زيلينسكي ‍على إكس “كل يوم، يمكن لروسيا ​أن تختار الدبلوماسية الحقيقية، ​لكنها تختار شن هجمات جديدة.. على كل من يدعم ​المفاوضات الثلاثية أن يرد ⁠على ذلك. يجب حرمان موسكو ‍من القدرة على ‌استخدام البرد وسيلة للضغط على أوكرانيا”.