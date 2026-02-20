Icon

أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان Icon الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي Icon خطيب المدينة المنورة: هذا شهر يُفَكّ فيه العاني ويعتق فيه الجاني فبادروا بالفرصة Icon خطيب المسجد الحرام: الصيام شرع ليتحلى المؤمن بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله Icon المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان Icon شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة Icon المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء  Icon بئر الروحاء شاهدٌ على طريق النبوّة ومنازل القوافل Icon ارتفاع أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

تجلّت خلال صلاة الجمعة مشاهد الخشوع والسكينة

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
المواطن - واس

شهد المسجد الحرام اليوم، توافد أعدادٍ كبيرة من المصلين والمعتمرين لأداء صلاة أول جمعة من شهر رمضان، في أجواءٍ إيمانيةٍ سامية، غمرتها السكينة والطمأنينة، وعكست شرف الزمان وقدسية المكان، في مشهدٍ روحاني يفيض بالخشوع والتضرّع.

واكتظّت أروقة المسجد الحرام وساحاته وصحن المطاف بالمصلين من شتى الجنسيات، في لوحةٍ تعبّدية مهيبة جسّدت وحدة المسلمين، وتلاقي قلوبهم على الطاعة، حيث توافد القاصدون منذ ساعاتٍ مبكرة، متفرغين للذكر والدعاء، ومستشعرين نفحات الرحمة التي يحملها هذا الشهر الكريم.

وتكاملت الجهود الميدانية والتنظيمية لضمان راحة المصلين وانسيابية الحركة، من خلال تنظيم الحشود، وتيسير الدخول والخروج، والعناية بنظافة المرافق وتعقيمها، إلى جانب تقديم خدمات التوجيه والإرشاد، بما أسهم في تهيئة بيئة تعبديّة متكاملة يسودها الهدوء والاطمئنان.

وتجلّت خلال صلاة الجمعة مشاهد الخشوع والسكينة، وارتفعت الأكفّ بالدعاء في لحظاتٍ إيمانيةٍ عميقة، أكدت المكانة الراسخة للمسجد الحرام بوصفه قبلة المسلمين، ومهوى أفئدتهم، ومركزًا جامعًا تتوحّد فيه المشاعر وتسمو فيه القلوب.

ويأتي هذا المشهد الإيماني امتدادًا للجهود المتواصلة التي تُبذل خلال شهر رمضان لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتهيئة أجواء تعبديّة تليق بعظمة المكان وجلالة الزمان، بما يعكس العناية الفائقة التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على تمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يُسرٍ وطمأنينة.

