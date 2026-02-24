إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

Icon

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أحيل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في فبراير 2023، بحسب ما علمت وكالة “فرانس برس”، يوم الثلاثاء، من محامية اللاعب والنيابة العامة في نانتير.

محاكمة أشرف حكيمي

وقال اللاعب على منصة “إكس” رداً على ذلك: اليوم، يكفي أن توجه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة.

وأضاف الدولي المغربي البالغ من العمر 27 عاماً “أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ”.

