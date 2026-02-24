إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا “منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن
أحيل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في فبراير 2023، بحسب ما علمت وكالة “فرانس برس”، يوم الثلاثاء، من محامية اللاعب والنيابة العامة في نانتير.
وقال اللاعب على منصة “إكس” رداً على ذلك: اليوم، يكفي أن توجه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة.
وأضاف الدولي المغربي البالغ من العمر 27 عاماً “أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ”.