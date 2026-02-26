إعلان القيمة الإجمالية لعقد حقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى والاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء، القيمة الإجمالية لعقد حقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبالغة (2,320,000,000) ريال سعودي، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأوضحت الجهات أن مدة العقد تمتد ستة مواسم رياضية، بدأت في 19 أغسطس 2025م، وتستمر حتى نهاية موسم 2030 / 2031م، في إطار العمل على تعزيز الاستقرار الاستثماري وتطوير منظومة البث الرياضي للمسابقات المحلية.

وكانت شركة ثمانية التابعة لـ “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” قد فازت في وقت سابق بترسية حقوق النقل، حيث تتمتع بخبرة في صناعة المحتوى وتطوير التجارب الرقمية، إضافة إلى امتلاك المجموعة شبكة من المنصات الرقمية والتلفزيونية وبنية تقنية متقدمة للبث والتوزيع.

ويعكس هذا العقد ما تشهده منظومة كرة القدم السعودية من تطور ونمو متسارع، أسهم في رفع القيمة التجارية للمسابقات المحلية، وتوفير إطار زمني داعم لتطوير المنتج وتحسين جودة النقل والبث، بما يعزز تجربة الجماهير والمشاهدين داخل المملكة وخارجها.

ويسهم العقد في دعم الأندية من خلال نموذج توزيع الإيرادات المعتمد، بما يعزز مواردها المالية ويدعم مسارات التطوير الفني والتشغيلي، في ظل توجهات مستمرة لرفع جودة المحتوى الرياضي وتوسيع نطاق الوصول، بما يعزز من تنافسية القطاع الرياضي ومساهمته الاقتصادية.