إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع
تقدم صحيفة “المواطن” إمساكية يوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ وموعد أذاني الفجر والمغرب- بمشيئة الله.
ويؤذن لصلاة الفجر اليوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ ، في مكة المكرمة عند الساعة 5:32، وفي المدينة المنورة 5:33، وفي الرياض 5:05، وفي الدمام، 4:52، وفي حائل 5:26، وفي أبها 5:20 .
ويحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 رمضان لعام 1447هـ في مكة المكرمة عند الساعة 06:21 مساءً، في حين يكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:19 مساءً، بينما يحين موعد المغرب في الرياض عند الساعة 05:51 مساءً.
وفيما يلي إمساكية يوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ، الموافق 20 فبراير 2026م.