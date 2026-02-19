Icon

إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS Icon جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان Icon وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار Icon موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان Icon الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز Icon وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة Icon وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٦ صباحاً
إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم صحيفة “المواطن” إمساكية يوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ وموعد أذاني الفجر والمغرب- بمشيئة الله.

موعد آذان الفجر اليوم

ويؤذن لصلاة الفجر اليوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ ، في مكة المكرمة عند الساعة 5:32، وفي المدينة المنورة 5:33، وفي الرياض 5:05، وفي الدمام، 4:52، وفي حائل 5:26، وفي أبها 5:20 .

قد يهمّك أيضاً
معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع

معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع

برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة

برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة

موعد أذان المغرب اليوم

ويحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 رمضان لعام 1447هـ في مكة المكرمة عند الساعة 06:21 مساءً، في حين يكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:19 مساءً، بينما يحين موعد المغرب في الرياض عند الساعة 05:51 مساءً.

وفيما يلي إمساكية يوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ، الموافق 20 فبراير 2026م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي...

السعودية اليوم
لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد سدير لتسهيل ترائي هلال رمضان
السعودية اليوم

لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد...

السعودية اليوم
مفتي المملكة يهنئ القيادة والمسلمين بحلول رمضان ويدعو إلى اغتنامه بالطاعات
السعودية اليوم

مفتي المملكة يهنئ القيادة والمسلمين بحلول رمضان...

السعودية اليوم
الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان 1447هـ
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين...

أخبار رئيسية
تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال رمضان
السعودية اليوم

تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس...

السعودية اليوم
“يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي
السعودية اليوم

“يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم...

السعودية اليوم
الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية إليها خلال رمضان
السعودية اليوم

الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية...

السعودية اليوم