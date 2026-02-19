إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب

تقدم صحيفة “المواطن” إمساكية يوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ وموعد أذاني الفجر والمغرب- بمشيئة الله.

موعد آذان الفجر اليوم

ويؤذن لصلاة الفجر اليوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ ، في مكة المكرمة عند الساعة 5:32، وفي المدينة المنورة 5:33، وفي الرياض 5:05، وفي الدمام، 4:52، وفي حائل 5:26، وفي أبها 5:20 .

موعد أذان المغرب اليوم

ويحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 رمضان لعام 1447هـ في مكة المكرمة عند الساعة 06:21 مساءً، في حين يكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:19 مساءً، بينما يحين موعد المغرب في الرياض عند الساعة 05:51 مساءً.

وفيما يلي إمساكية يوم الجمعة 3 رمضان 1447هـ، الموافق 20 فبراير 2026م.