إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٦ صباحاً
إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
المواطن - فريق التحرير

تقدم صحيفة “المواطن” إمساكية يوم الخميس ليوم 2 رمضان 1447هـ وموعد أذاني الفجر والمغرب- بمشيئة الله.

موعد آذان الفجر اليوم

ويؤذن لصلاة الفجر اليوم الخميس 2 رمضان 1447هـ ، في مكة المكرمة عند الساعة 5:32، وفي المدينة المنورة 5:34، وفي الرياض 5:06، وفي الدمام، 4:53، وفي حائل 5:27، وفي أبها 5:20 .

موعد أذان المغرب اليوم

ويحين موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2 رمضان لعام 1447هـ في مكة المكرمة عند الساعة 06:21 مساءً، في حين يكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:19 مساءً، بينما يحين موعد المغرب في الرياض عند الساعة 05:51 مساءً.

وفيما يلي إمساكية يوم الخميس 2 رمضان 1447هـ، الموافق 19 فبراير 2026م.

