إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب

مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن وظائف شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية وظائف شاغرة بشركة طيران أديل وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ
تقدم صحيفة “المواطن” إمساكية يوم الخميس ليوم 2 رمضان 1447هـ وموعد أذاني الفجر والمغرب- بمشيئة الله.
ويؤذن لصلاة الفجر اليوم الخميس 2 رمضان 1447هـ ، في مكة المكرمة عند الساعة 5:32، وفي المدينة المنورة 5:34، وفي الرياض 5:06، وفي الدمام، 4:53، وفي حائل 5:27، وفي أبها 5:20 .
ويحين موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2 رمضان لعام 1447هـ في مكة المكرمة عند الساعة 06:21 مساءً، في حين يكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:19 مساءً، بينما يحين موعد المغرب في الرياض عند الساعة 05:51 مساءً.
وفيما يلي إمساكية يوم الخميس 2 رمضان 1447هـ، الموافق 19 فبراير 2026م.