إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا كاسحًا على مضيفه ساسولو بنتيجة (5-0)، في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، واصل إنتر ميلان عروضه القوية محققًا فوزه الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، موسعًا الفارق إلى ثماني نقاط عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة، ليبقى في المركز الحادي عشر، بعد فشله في مجاراة التفوق الهجومي الكبير لإنتر خلال مجريات اللقاء.

ويعزز هذا الفوز من حظوظ إنتر ميلان في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، في ظل الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية المتواصلة.