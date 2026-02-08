إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حقق فريق إنتر ميلان فوزًا كاسحًا على مضيفه ساسولو بنتيجة (5-0)، في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبهذا الانتصار، واصل إنتر ميلان عروضه القوية محققًا فوزه الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، موسعًا الفارق إلى ثماني نقاط عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني.
في المقابل، تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة، ليبقى في المركز الحادي عشر، بعد فشله في مجاراة التفوق الهجومي الكبير لإنتر خلال مجريات اللقاء.
ويعزز هذا الفوز من حظوظ إنتر ميلان في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، في ظل الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية المتواصلة.