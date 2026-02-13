Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحد أهم مشاريع الهيئة العامة للطرق

إنجاز طريق الرياض – الرين – بيشة بـ9 جسور و650 عبارة تصريف

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٢٧ مساءً
إنجاز طريق الرياض – الرين – بيشة بـ9 جسور و650 عبارة تصريف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يُعد طريق الرياض – الرين – بيشة المزدوج أحد أهم مشاريع الهيئة العامة للطرق، إذ يمتد بطول (559) كم، وتم استكمال جميع الأعمال الإنشائية والتطويرية للمشروع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة وفعالية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز البنية التحتية لشبكة الطرق في المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.

قد يهمّك أيضاً
استكمال مشروع ربط الباحة بطريق الرياض – الرين – بيشة

استكمال مشروع ربط الباحة بطريق الرياض – الرين – بيشة

وأوضحت هيئة الطرق أن المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية (1.26) مليار ريال، تضمن تنفيذ (9) جسور و(650) منشأة لتصريف مياه الأمطار والسيول، روعي فيه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تنفيذ اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق ومواكبة الطلب المتزايد على تطوير شبكة الطرق، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية، ويحسن الربط بين المناطق والمحافظات لتعزيز الحركة اللوجستية والأنشطة الاقتصادية والسياحية.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد