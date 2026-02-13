إنجاز طريق الرياض – الرين – بيشة بـ9 جسور و650 عبارة تصريف

يُعد طريق الرياض – الرين – بيشة المزدوج أحد أهم مشاريع الهيئة العامة للطرق، إذ يمتد بطول (559) كم، وتم استكمال جميع الأعمال الإنشائية والتطويرية للمشروع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة وفعالية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز البنية التحتية لشبكة الطرق في المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.

وأوضحت هيئة الطرق أن المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية (1.26) مليار ريال، تضمن تنفيذ (9) جسور و(650) منشأة لتصريف مياه الأمطار والسيول، روعي فيه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تنفيذ اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق ومواكبة الطلب المتزايد على تطوير شبكة الطرق، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية، ويحسن الربط بين المناطق والمحافظات لتعزيز الحركة اللوجستية والأنشطة الاقتصادية والسياحية.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.