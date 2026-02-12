Icon

توثيق العقود إلكترونيًا أمر إلزامي

إيجار: العقد غير المسجل إلكترونيًا فاقد للأثر النظامي

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
إيجار: العقد غير المسجل إلكترونيًا فاقد للأثر النظامي
المواطن - فريق التحرير

أعادت شبكة إيجار التأكيد على أن توثيق العقود إلكترونيًا هو أمر إلزامي، ويُعد العقد المُسجل خارج الشبكة فاقدًا أثره القضائي والإداري، وفي حال امتناع أحد الأطراف عن توثيق العقد إلكترونيًا يمكن للطرف الآخر رفع واقعة إيجارية بوجود عقد ورقي.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

