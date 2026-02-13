إيجار: 15 يومًا للدفعات القصيرة و30 يومًا للسنوية قبل طلب التنفيذ المالي

قالت شبكة إيجار إن المستأجر يلتزم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة بحسب ما تم الاتفاق به في العقد الإلكتروني وجدول الدفعات.

وتابعت الشبكة عبر منصة إكس أنه في حال التأخر بسداد الدفعة يمكن للمؤجر المطالبة المالية من خلال التنفيذ، وفي حال أن الدفعات أقل من 180 يوم يتم تقديم طلب تنفيذ مالي بعد مرور 15 يومًا على استحقاق الفاتورة.

أما في حال كانت الدفعات سنوية أو نصف سنوية على العقد يتم تقديم طلب تنفيذ مالي بعد مرور 30 يومًا على استحقاق الفاتورة.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.