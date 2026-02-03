سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل

أفادت تقارير أولية بوفاة سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية، وسط متابعة رسمية من الجهات المختصة لتأكيد المعلومات.

تطورات خطيرة تشهدها الساحة الليبية، حيث أكد عبدالله عثمان، مستشار سيف الإسلام القذافي ورئيس فريقه السياسي، مقتل سيف الإسلام معمر القذافي (53 عاماً) في ظروف غامضة.

وعن تفاصيل الحادث، فقد أكدت مصادر مقربة من عائلة القذافي ووسائل إعلام ليبية ودولية أن الوفاة نجمت عن اغتيال نفذه أربعة مسلحين مجهولين في مقر إقامته بمدينة الزنتان غرب ليبيا، بعد أن تم تعطيل كاميرات المراقبة قبل الهجوم، وفر الجناة سريعاً بعد إطلاق النار عليه في حديقة المنزل.

ورغم التأكيدات المتعددة، تبقى الملابسات غامضة، ولم تصدر السلطات الليبية بياناً رسمياً نهائياً حتى الآن، مع نفي اللواء 444 قتال (التابع لحكومة الوحدة) أي علاقة بالحادث.

تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي

عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي وقعت في مدينة الزنتان (جنوب غرب طرابلس)، حيث كان سيف الإسلام يقيم منذ نحو 10 سنوات تحت حراسة مشددة بعد إطلاق سراحه الفعلي عام 2017، إثر اقتحام من قبل 4 أشخاص مجهولين، وبعد تعطيل أنظمة المراقبة، إطلاق نار مباشر في الحديقة الخاصة.

حادثة الاغتيال وقعت بالتحديد، مساء اليوم 3 فبراير 2026، وسط تقارير عن اشتباكات سابقة في المنطقة.

بدوره أصدر اللواء 444 بياناً ينفي تورطه أو وجود قوات له في الزنتان أو إصدار أوامر بملاحقة سيف الإسلام، فيما أعلن النائب العام الليبي فتح تحقيق في الواقعة.

مسيرة سيف الإسلام القذافي السياسية

ولد سيف الإسلام في 25 يونيو 1972، وكان يُعتبر الوريث السياسي الأبرز لمعمر القذافي. درس الهندسة المعمارية في لندن وحصل على دكتوراه في فلسفة العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد (LSE).

قاد حملات لتحسين صورة النظام الليبي دولياً، وأشرف على مشاريع إصلاحية اقتصادية وإعلامية (قناة ليبيا اليوم)، وكان يُروج لـ”ليبيا الجديدة” المفتوحة على الغرب.

سيف الإسلام وثورة 17 فبراير 2011:

اتُهم سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

الاعتقال والمحاكمة:

اعتُقل سيف الإسلام في نوفمبر 2011 جنوب ليبيا، حُكم عليه بالإعدام في 2015 من محكمة في طرابلس (تهم جرائم حرب)، لكنه استفاد من عفو عام 2017 من ميليشيا الزنتان.

ظل في الزنتان، وترشح للانتخابات الرئاسية 2021 (تم استبعاده لاحقاً)، وأسس جبهة شعبية لتحرير ليبيا، محاولاً العودة إلى المشهد السياسي كبديل عن الفوضى، وظل سيف الإسلام مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية حتى وفاته.

التداعيات المحتملة لحادثة الاغتيال

يُعد مقتل سيف الإسلام ضربة لأي محاولة لإحياء التيار القذافي في ليبيا، وقد يفاقم التوترات في غرب البلاد بين الفصائل المسلحة. يُثير الحادث تساؤلات حول الجهة المنفذة (ميليشيات محلية، تصفية سياسية، أو صراع داخلي)، وسط استمرار الانقسام الليبي بين حكومة الوحدة في طرابلس والقوات الشرقية.

يمثل اغتيال سيف الإسلام القذافي في 3 فبراير 2026 نهاية دراماتيكية لشخصية كانت رمزاً للإصلاح المزعوم في عهد والده، ثم تحولت إلى هدف للعدالة الانتقالية والصراعات الليبية المعقدة. تبقى الحقيقة الكاملة للحادث معلقة بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، في وقت يستمر فيه الغموض يخيم على المشهد الليبي.