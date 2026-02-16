اكتشاف حطام سفينة غرقت قبل أكثر من 150 عامًا في بحيرة ميشيجان

أعلنت مجموعة Shipwreck World المختصة في استكشاف حطام السفن في العالم اكتشاف حطام السفينة البخارية الفاخرة “لاك لا بيل”، التي غرقت قبل أكثر من 150 عامًا في بحيرة ميشيجان شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

اكتشاف سفينة غارقة

اكتشاف السفينة الغارقة، كان على يد فريق بحثي بقيادة بول إيهورن، إذ عُثر على الحطام على بُعد نحو 32 كيلومترًا من الشاطئ بين مدينتي راسين وكينوشا بولاية ويسكونسن.

وتُظهر السجلات التاريخية أن السفينة “لاك لا بيل” كانت من السفن البخارية الفاخرة في أواخر القرن التاسع عشر، وكانت تُستخدم لنقل الركاب والبضائع عبر منطقة البحيرات العظمى، قبل أن تغرق إثر إعصار قوي ضرب بحيرة ميشيجان، متسببًا في فقدانها وسط ظروف جوية بالغة القسوة.

ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في توثيق تاريخ الملاحة التجارية في منطقة البحيرات العظمى، كما يسلّط الضوء على تطور صناعة السفن البخارية في القرن التاسع عشر، ويسهم في تعزيز فهم طبيعة العواصف العنيفة التي اشتهرت بها البحيرة عبر التاريخ.