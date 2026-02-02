Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعادل فريق الأخدود مع ضيفه نيوم بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وجاء هدف الأخدود عن طريق لاعبه خالد ناري في الدقيقة الـ(4) من زمن الشوط الأول، فيما جاء هدف نيوم في الدقيقة الـ(85) من زمن المباراة، عن طريق ضربة جزاء، نفذها لاعبه ألكسندر لاكازيت بنجاح في الزاوية اليسرى لمرمى حارس الأخدود صامويل ليما، معلنًا هدف التعادل لفريقه.

قد يهمّك أيضاً
النصر يتغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة ويواصل صدارة دوري روشن

النصر يتغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة ويواصل صدارة دوري روشن

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب

وبهذه النتيجة، رفع فريق الأخدود رصيده النقطي إلى (10) نقاط، في المركز الـ17 قبل الأخير في سلم ترتيب الدوري، فيما رفع نيوم، رصيده النقطي إلى (25) نقطة في المركز التاسع.

وشهدت المباراة طرد مدافع نادي الأخدود نايف عسيري، بالكرت الأحمر في الدقيقة الـ(90+1) من زمن المباراة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد