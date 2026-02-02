الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله

تعادل فريق الأخدود مع ضيفه نيوم بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وجاء هدف الأخدود عن طريق لاعبه خالد ناري في الدقيقة الـ(4) من زمن الشوط الأول، فيما جاء هدف نيوم في الدقيقة الـ(85) من زمن المباراة، عن طريق ضربة جزاء، نفذها لاعبه ألكسندر لاكازيت بنجاح في الزاوية اليسرى لمرمى حارس الأخدود صامويل ليما، معلنًا هدف التعادل لفريقه.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الأخدود رصيده النقطي إلى (10) نقاط، في المركز الـ17 قبل الأخير في سلم ترتيب الدوري، فيما رفع نيوم، رصيده النقطي إلى (25) نقطة في المركز التاسع.

وشهدت المباراة طرد مدافع نادي الأخدود نايف عسيري، بالكرت الأحمر في الدقيقة الـ(90+1) من زمن المباراة.