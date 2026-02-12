Icon

الأرصاد: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ34 مئوية والسودة تسجل 6 درجات

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
الأرصاد: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ34 مئوية والسودة تسجل 6 درجات
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد تسجيل تباين ملحوظ في درجات الحرارة على عدد من مدن ومحافظات المملكة اليوم، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ34 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تبلغ في الرياض وجدة 32 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة والخرج ونجران والأحساء والقنفذة وبيشة 31 درجة، والدمام وبريدة وجازان 30 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى تصل في العلا والمجمعة إلى 29 درجة، وفي الطائف وتبوك وحائل 26 درجة، بينما تسجل الباحة 21 درجة مئوية، والسودة 17 درجة مئوية كأدنى عظمى مسجلة.

أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل السودة 6 درجات مئوية، والقريات وطريف 7 درجات، وأبها وتبوك والباحة 11 درجة، فيما تبلغ في الرياض والمدينة المنورة 17 درجة، والدمام وشرورة 18 درجة، وتسجل جدة ومكة المكرمة 22 درجة مئوية.

