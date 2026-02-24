Icon

الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا Icon ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا Icon الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن Icon خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف Icon “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة Icon لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان Icon معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن Icon حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان Icon أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا بعنوان: (دعم السلام الدائم في أوكرانيا)، وذلك خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة.

قرار بوقف إطلاق النار

وحصل القرار على تأييد 107 دول، مقابل معارضة 12 دولة، فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.

قد يهمّك أيضاً
روسيا: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لـ أوكرانيا

روسيا: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لـ أوكرانيا

أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة

أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة

ويدعو القرار إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ويؤكد مجددًا ضرورة إحلال سلام شامل وعادل ودائم يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا في وقت لاحق اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد