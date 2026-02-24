الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا بعنوان: (دعم السلام الدائم في أوكرانيا)، وذلك خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة.

قرار بوقف إطلاق النار

وحصل القرار على تأييد 107 دول، مقابل معارضة 12 دولة، فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.

ويدعو القرار إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ويؤكد مجددًا ضرورة إحلال سلام شامل وعادل ودائم يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا في وقت لاحق اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا.