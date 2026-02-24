الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا بعنوان: (دعم السلام الدائم في أوكرانيا)، وذلك خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة.
وحصل القرار على تأييد 107 دول، مقابل معارضة 12 دولة، فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.
ويدعو القرار إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ويؤكد مجددًا ضرورة إحلال سلام شامل وعادل ودائم يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا في وقت لاحق اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا.