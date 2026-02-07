Icon

1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد Icon الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon 9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية Icon تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال Icon ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي ويعتقل ثلاثة آخرين بالضفة Icon الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني” Icon إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبِقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكَّدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية طويق 

ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية طويق 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة...

السعودية اليوم
اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
السعودية اليوم

اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية
السعودية اليوم

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية...

السعودية اليوم
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية اليوم
الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي يناقش استراتيجيات تعزيز حماية البيئة
السعودية اليوم

الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي...

السعودية اليوم
ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية طويق 
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة...

السعودية اليوم