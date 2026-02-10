أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل” طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال تخريج 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم برعاية أمير المنطقة “حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية رصد مخالفات بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية.. إشعال النار ودخول مركبات للفياض عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية بمنطقة تبوك عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.