الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٩ مساءً
الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية بمنطقة تبوك عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

 

