الأهلي يكسب الشباب بخماسية في الجولة الـ 22 من دوري روشن

حقق الأهلي فوزًا على مضيفه الشباب بنتيجة (5 – 2)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ (22) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السادسة عبر اللاعب ريان حامد، قبل أن يعزز اللاعب فرانك كيسيه النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (20)، وواصل الأهلي أفضليته الهجومية بإضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب رياض محرز في الدقيقة (25)، وعمق الأهلي الفارق بالهدف الرابع بواسطة إينزو ميو عند الدقيقة (34).

وبين أهداف الأهلي، قلص الشباب الفارق عبر البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجل هدفين في الدقيقتين (33) و(44)، ليبقي فريقه في أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أكد الأهلي تفوقه بعدما تحصل على ركلة جزاء، ترجمها اللاعب إيفان توني بنجاح إلى الهدف الخامس، مختتمًا الأهداف ومؤمنًا النقاط الثلاث لفريقه.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى (50) نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، وتجمد رصيد الشباب عند (19) نقطة في المركز الرابع عشر.