Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأهلي يكسب الشباب بخماسية في الجولة الـ 22 من دوري روشن

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ مساءً
الأهلي يكسب الشباب بخماسية في الجولة الـ 22 من دوري روشن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حقق الأهلي فوزًا على مضيفه الشباب بنتيجة (5 – 2)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ (22) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وافتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السادسة عبر اللاعب ريان حامد، قبل أن يعزز اللاعب فرانك كيسيه النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (20)، وواصل الأهلي أفضليته الهجومية بإضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب رياض محرز في الدقيقة (25)، وعمق الأهلي الفارق بالهدف الرابع بواسطة إينزو ميو عند الدقيقة (34).
وبين أهداف الأهلي، قلص الشباب الفارق عبر البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجل هدفين في الدقيقتين (33) و(44)، ليبقي فريقه في أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أكد الأهلي تفوقه بعدما تحصل على ركلة جزاء، ترجمها اللاعب إيفان توني بنجاح إلى الهدف الخامس، مختتمًا الأهداف ومؤمنًا النقاط الثلاث لفريقه.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى (50) نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، وتجمد رصيد الشباب عند (19) نقطة في المركز الرابع عشر.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة

الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة

الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل

الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد