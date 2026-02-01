الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمقدار 4.5%

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2025م -وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء- نموًّا بنسبة 4.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق.

وبحسب التقديرات فقد سجلت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 10.4% خلال الربع الرابع 2025، كما حققت ارتفاعًا بنسبة 5.6% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، تليها الأنشطة غير النفطية بمقدار 4.1% خلال الربع الرابع 2025، كما حققت ارتفاعًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، بينما شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع 2025، في حين حققت نموًّا بنسبة 0.9% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق.

يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة, علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2025 في شهر مارس القادم لعام 2026.