Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في عام 2025

الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمقدار 4.5%

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٠ مساءً
الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمقدار 4.5%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2025م -وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء- نموًّا بنسبة 4.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق.
وبحسب التقديرات فقد سجلت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 10.4% خلال الربع الرابع 2025، كما حققت ارتفاعًا بنسبة 5.6% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، تليها الأنشطة غير النفطية بمقدار 4.1% خلال الربع الرابع 2025، كما حققت ارتفاعًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، بينما شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع 2025، في حين حققت نموًّا بنسبة 0.9% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة, علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2025 في شهر مارس القادم لعام 2026.

قد يهمّك أيضاً
نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من 2025

نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من...

الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%

الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من 2025
السعودية اليوم

نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة...

السعودية اليوم