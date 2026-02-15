Icon

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم Icon أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الدرعية Icon بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان Icon رصد مجرة “دولاب الهواء” في سماء السهلة جنوب رفحاء Icon ‬برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم Icon الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية Icon أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا Icon ​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٦ مساءً
“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

برؤية إعلامية طموحة، وإنتاجات نوعية تعكس ثراء الهوية السعودية وعمقها الثقافي، كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك لعام 2026، مقدّمةً موسمًا استثنائيًا يجمع بين الهوية، والمعرفة، والمتعة، والبعد الإنساني، وتأتي برامج رمضان هذا العام لتلامس اهتمامات الأسرة السعودية، وتقدّم في الوقت ذاته محتوى ثرياً يلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع في المملكة، من مواطنين ومقيمين، بروح رمضانية تجمع القيم والترفيه والمعرفة.

وتنطلق الدورة عبر ست مسارات رئيسية صُممت بعناية لتمنح المشاهد محتوى متوازنًا بين الروحانية، والدراما، والترفيه التفاعلي، والقصص الإنسانية، والحوارات الملهمة، والبرامج الوطنية.

قد يهمّك أيضاً
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان

أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة

أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة

الهوية أولًا… رمضان بطعم البيت السعودي

يحضر الدفء الرمضاني في برنامج «رشة ملح» عبر قناة السعودية، حيث تنفتح البيوت على حكايات الإفطار وعادات الكرم والتواصل الأسري، في مشاهد تعيد تعريف البساطة بوصفها جمالًا.

وفي مساحة ترفيهية تنافسية نابضة، يأتي «الديرة» من تقديم ماجد المطرب ليحوّل مفردات التراث إلى تحديات ثقافية ممتعة، مع جوائز تعزز التفاعل الجماهيري وتُشعل روح المنافسة.
أما «بنتي السنعة» فيأخذ المشاهد في رحلة عبر مطابخ المناطق، محتفيًا بفنون الطهي الشعبي وقصصه المتوارثة.

قصص تُلامس القلب

برنامج «من قلب» يقدّم سردًا إنسانيًا صادقًا، يقترب من تفاصيل الحياة اليومية ويستحضر معاني التعاطف والتكافل، في حلقات تمزج الواقعية بالأمل.

روحانية ومعرفة… رمضان بمعناه الأعمق

وتتألق الدورة بباقة برامج دينية ومعرفية متنوعة، من «فتاوى» إلى «كيف أسلم»، و«صوت الإيمان»، و«إصلاح القلوب»، و«الأيام الخالية»، لتقدّم محتوى يعمّق الفهم، ويثري التجربة الإيمانية، ويعزز الوعي في الشهر الفضيل.

دراما بحسّ اجتماعي ونَفَس معاصر

يعود مسلسل «الحصة الأخيرة» في قالب درامي كوميدي اجتماعي، يحوّل المدرسة إلى مسرح لأسئلة أكبر من المناهج، في صراع بين الجمود والإلهام، بين التلقين وصناعة الوعي.

كما تضم الخريطة أعمالًا خليجية وعربية بارزة مثل: «النويلاتي»، «سموم القيظ»، «أنا وهي هيّا»، «عائلة الملك»، «أنا ولا أنا»، «متاهة حياة»، و«مرضي ودحام»، لتمنح المشاهد تنوعًا دراميًا غنيًا يعكس قضايا المجتمع وتحولاته.

حوارات تصنع الإلهام

في موسمه الجديد، يستضيف «مخيال» شخصيات عربية مؤثرة تستعرض محطات صنعت الفارق في حياتهم.
كما يقدّم بودكاست «خارج المشهد» مساحة عميقة للحديث عن قصص النجاح والتحديات والجانب الإنساني خلف الأضواء.

يأخذ برنامج «طويق» المشاهد في رحلة وطنية تستعرض إنجازات المملكة وقصص الإبداع والطموح، إلى جانب برامج «فجر الأرض» و«تحت الضوء» و«لآخر نفس».

وتعيد قناة «ذكريات» إحياء الذاكرة التلفزيونية بنقل الصلوات الأرشيفية من المسجد الحرام، واستحضار الأعمال الخالدة مثل «طاش ما طاش» و«سباق المشاهدين»، في استعادة لصفحات مضيئة من تاريخ الشاشة السعودية.

كما تتواصل مواسم البرامج الجماهيرية «شكراً مليون»، «مشورة»، «نسيج»، «علوم الأولين»، و«دورينا غير»، لتكتمل الصورة في موسم يجمع بين التثقيف والمتعة والتجربة الإنسانية الثرية.

بهذه الدورة، تؤكد هيئة الإذاعة والتلفزيون أن رمضان 2026 ليس مجرد خريطة برامج… بل موسم متكامل يعكس هوية المجتمع، ويعزز حضوره، ويقدّم محتوى يليق بروح الشهر وبتطلعات المشاهد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي...

السعودية اليوم
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان
أخبار رئيسية

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

أخبار رئيسية
تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي...

السعودية اليوم
أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة
السعودية اليوم

أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم...

السعودية اليوم
قبيل رمضان.. انتعاش الحركة الشرائية بأسواق الباحة وتكثيف الجولات الرقابية
السعودية اليوم

قبيل رمضان.. انتعاش الحركة الشرائية بأسواق الباحة...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس...

السعودية اليوم