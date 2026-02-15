“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم

برؤية إعلامية طموحة، وإنتاجات نوعية تعكس ثراء الهوية السعودية وعمقها الثقافي، كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك لعام 2026، مقدّمةً موسمًا استثنائيًا يجمع بين الهوية، والمعرفة، والمتعة، والبعد الإنساني، وتأتي برامج رمضان هذا العام لتلامس اهتمامات الأسرة السعودية، وتقدّم في الوقت ذاته محتوى ثرياً يلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع في المملكة، من مواطنين ومقيمين، بروح رمضانية تجمع القيم والترفيه والمعرفة.

وتنطلق الدورة عبر ست مسارات رئيسية صُممت بعناية لتمنح المشاهد محتوى متوازنًا بين الروحانية، والدراما، والترفيه التفاعلي، والقصص الإنسانية، والحوارات الملهمة، والبرامج الوطنية.

الهوية أولًا… رمضان بطعم البيت السعودي

يحضر الدفء الرمضاني في برنامج «رشة ملح» عبر قناة السعودية، حيث تنفتح البيوت على حكايات الإفطار وعادات الكرم والتواصل الأسري، في مشاهد تعيد تعريف البساطة بوصفها جمالًا.

وفي مساحة ترفيهية تنافسية نابضة، يأتي «الديرة» من تقديم ماجد المطرب ليحوّل مفردات التراث إلى تحديات ثقافية ممتعة، مع جوائز تعزز التفاعل الجماهيري وتُشعل روح المنافسة.

أما «بنتي السنعة» فيأخذ المشاهد في رحلة عبر مطابخ المناطق، محتفيًا بفنون الطهي الشعبي وقصصه المتوارثة.

قصص تُلامس القلب

برنامج «من قلب» يقدّم سردًا إنسانيًا صادقًا، يقترب من تفاصيل الحياة اليومية ويستحضر معاني التعاطف والتكافل، في حلقات تمزج الواقعية بالأمل.

روحانية ومعرفة… رمضان بمعناه الأعمق

وتتألق الدورة بباقة برامج دينية ومعرفية متنوعة، من «فتاوى» إلى «كيف أسلم»، و«صوت الإيمان»، و«إصلاح القلوب»، و«الأيام الخالية»، لتقدّم محتوى يعمّق الفهم، ويثري التجربة الإيمانية، ويعزز الوعي في الشهر الفضيل.

دراما بحسّ اجتماعي ونَفَس معاصر

يعود مسلسل «الحصة الأخيرة» في قالب درامي كوميدي اجتماعي، يحوّل المدرسة إلى مسرح لأسئلة أكبر من المناهج، في صراع بين الجمود والإلهام، بين التلقين وصناعة الوعي.

كما تضم الخريطة أعمالًا خليجية وعربية بارزة مثل: «النويلاتي»، «سموم القيظ»، «أنا وهي هيّا»، «عائلة الملك»، «أنا ولا أنا»، «متاهة حياة»، و«مرضي ودحام»، لتمنح المشاهد تنوعًا دراميًا غنيًا يعكس قضايا المجتمع وتحولاته.

حوارات تصنع الإلهام

في موسمه الجديد، يستضيف «مخيال» شخصيات عربية مؤثرة تستعرض محطات صنعت الفارق في حياتهم.

كما يقدّم بودكاست «خارج المشهد» مساحة عميقة للحديث عن قصص النجاح والتحديات والجانب الإنساني خلف الأضواء.

يأخذ برنامج «طويق» المشاهد في رحلة وطنية تستعرض إنجازات المملكة وقصص الإبداع والطموح، إلى جانب برامج «فجر الأرض» و«تحت الضوء» و«لآخر نفس».

وتعيد قناة «ذكريات» إحياء الذاكرة التلفزيونية بنقل الصلوات الأرشيفية من المسجد الحرام، واستحضار الأعمال الخالدة مثل «طاش ما طاش» و«سباق المشاهدين»، في استعادة لصفحات مضيئة من تاريخ الشاشة السعودية.

كما تتواصل مواسم البرامج الجماهيرية «شكراً مليون»، «مشورة»، «نسيج»، «علوم الأولين»، و«دورينا غير»، لتكتمل الصورة في موسم يجمع بين التثقيف والمتعة والتجربة الإنسانية الثرية.

بهذه الدورة، تؤكد هيئة الإذاعة والتلفزيون أن رمضان 2026 ليس مجرد خريطة برامج… بل موسم متكامل يعكس هوية المجتمع، ويعزز حضوره، ويقدّم محتوى يليق بروح الشهر وبتطلعات المشاهد.