الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض دفاعاتها الجوية لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت تجاه أراضيها.

وأكدت الوزارة -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: “إن شظايا الصواريخ التي اعتُرضت سقطت في مناطق متفرقة من أبوظبي شملت جزيرة السعديات، ومدينة خليفة، ومنطقة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة الفلاح”، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع المذكورة.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم، أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في أراضيها.

‏وأكدت الوزارة في بيان صحفي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية-, أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة سابقًا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

وشددت على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن أراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

العالم