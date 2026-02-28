الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض دفاعاتها الجوية لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت تجاه أراضيها.

وأكدت الوزارة -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: “إن شظايا الصواريخ التي اعتُرضت سقطت في مناطق متفرقة من أبوظبي شملت جزيرة السعديات، ومدينة خليفة، ومنطقة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة الفلاح”، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع المذكورة.

الدفاع القطرية: اعتراض صاروخ إيراني باستخدام منظومة باتريوت pic.twitter.com/SezZ9v8C1G — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم، أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في أراضيها.

‏وأكدت الوزارة في بيان صحفي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية-, أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة سابقًا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

وشددت على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن أراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.