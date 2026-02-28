الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض دفاعاتها الجوية لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت تجاه أراضيها.
وأكدت الوزارة -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
الإمارات: لا أضرار في الموجة الجديدة من الصواريخ#الحدث_عاجل#قناة_الحدث pic.twitter.com/YauhsUiemt
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: “إن شظايا الصواريخ التي اعتُرضت سقطت في مناطق متفرقة من أبوظبي شملت جزيرة السعديات، ومدينة خليفة، ومنطقة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة الفلاح”، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع المذكورة.
الدفاع القطرية: اعتراض صاروخ إيراني باستخدام منظومة باتريوت pic.twitter.com/SezZ9v8C1G
كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم، أنها تمكنت من التصدي بنجاح للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في أراضيها.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية-, أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة سابقًا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.
وشددت على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن أراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.