الاتفاق يفوز على التعاون بهدف نظيف في دوري روشن

حقق فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وشهد الشوط الأول محاولات هجومية من جانب الاتفاق، أضاع خلالها فرصتين للتسجيل عند الدقيقتين (9) و(34)، كما تصدى حارس التعاون لتسديدة خطيرة في الدقيقة (40) حافظت على شباكه نظيفة.
وفي الشوط الثاني، فرض فريق التعاون سيطرته خلال الربع ساعة الأولى، وهدد مرمى الاتفاق في أكثر من مناسبة، قبل أن يتمكن لاعب الاتفاق جورجينيو فاينالدوم من تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة (71).
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى (32) نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند (38) نقطة في المركز الخامس.