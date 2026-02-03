Icon

استعرض المجتمعون أبرز المبادرات والبرامج التطويرية

الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي يناقش استراتيجيات تعزيز حماية البيئة

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي يناقش استراتيجيات تعزيز حماية البيئة
المواطن - فريق التحرير

رأس قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات، وذلك في منطقة حائل، بحضور عدد من القيادات الأمنية المعنية.

وناقش الاجتماع الخطط التشغيلية المستقبلية، واستراتيجيات تعزيز حماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع أعلى المعايير الأمنية البيئية، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال حماية البيئة.

واستعرض المجتمعون أبرز المبادرات والبرامج التطويرية التي تهدف إلى دعم العمل الميداني، وتعزيز الجاهزية، وتكامل الأدوار بين القطاعات ذات العلاقة، بما يواكب التحديات البيئية ويعزز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

واختُتم الاجتماع بتكريم المتميزين من منسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حفل جائزة “إجادة” للتميز المؤسسي والوظيفي في دورتها الثالثة لعام 2025، والتي تهدف إلى تحفيز الكفاءات، وتشجيع التميز، وتعزيز ثقافة الأداء المؤسسي بما يحقق مستهدفات القطاع في حماية البيئة والمحافظة عليها.

