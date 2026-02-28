Icon

البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ مساءً
البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين، عن تصدي منظومات الدفاع الجوي، مساء اليوم، لهجمات جديدة من إيران.

ونقلت -وكالة أنباء البحرين- عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تأكديها على عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مشيرة إلى أن الوضع آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة.

كما أعلنت القيادة العامة عن استمرار إغلاق المجال الجوي لمملكة البحرين كإجراء احترازي مؤقت، تحسبًا لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

