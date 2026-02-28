البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه من إجراءات الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة “الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين، عن تصدي منظومات الدفاع الجوي، مساء اليوم، لهجمات جديدة من إيران.
هجوم بطائرة إيرانية بدون طيار يشعل مبنى شاهقا في البحرين
ونقلت -وكالة أنباء البحرين- عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تأكديها على عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مشيرة إلى أن الوضع آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة.
كما أعلنت القيادة العامة عن استمرار إغلاق المجال الجوي لمملكة البحرين كإجراء احترازي مؤقت، تحسبًا لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
مراسلة الإخبارية سارة البدري: الأوضاع في البحرين تسير بشكل طبيعي بعد إطلاق صافرات زوال الخطر
