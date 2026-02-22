Icon

التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن معرفة المدة المؤهلة لصرف معاش التقاعد المبكر من خلال حاسبة التقاعد عبر تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في تطبيق GOSI من خلال الرابط: https://taminaty.gosi.gov.sa/#/do-login

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

