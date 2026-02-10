Icon

الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٢ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إطلاق مبادرة “استضافة الخريجين لأداء العمرة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز روابط التواصل مع خريجيها الدوليين، وذلك تقديرًا لجهودهم العلمية والدعوية.

وأوضحت الجامعة أن المبادرة تستهدف خريجيها من مختلف دول العالم، حيث تتكفل بتوفير تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا مجانًا، إضافة إلى الإقامة والاستضافة لمدة خمسة أيام في رحاب طيبة، بما يتيح للخريجين أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وبيّنت الجامعة أن التقديم على المبادرة متاح حصرًا عبر منصة الخريجين التابعة لها، مع ضرورة استكمال الملف الشخصي للمتقدم، وأن يكون المتقدم من خريجي الجامعة الإسلامية الدوليين، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

وحددت الجامعة فترة التقديم من 15 فبراير إلى 14 مارس 2026م، فيما ستكون فترة الزيارة بين 1 أغسطس و30 نوفمبر 2026م، داعيةً الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى المسارعة بالتسجيل والاطلاع على التفاصيل عبر المنصة الإلكترونية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجامعة الإسلامية لتعزيز علاقتها بخريجيها حول العالم، وترسيخ قيم الوفاء والانتماء، ودعم رسالتها العلمية والدعوية عالميًا.

