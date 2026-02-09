الجامعة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بهوية “كود المنصات” تحطّم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها في كوريا وزير الدفاع يوقع على طائرة هوك T-165 في معرض الدفاع العالمي 2026 أنواع وثائق الملكية المعتمدة في منصة إيجار أمانة نجران تطرح 21 فرصة استثمارية مميزة ابتسامة موظف الجوازات والسائح الألماني.. بوابة الانطباع الأول الإيجابي عن السعودية برنامج ريف: التسجيل مجاني وبدون رسوم معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية تستعرض طائرة مجنحة بعيدة المدى حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد من الإفصاح عنها اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا
دشَّنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة موقعها الإلكتروني الجديد، معتمدةً هوية “كود المنصات” الرقمية الموحدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البيئة الرقمية وتطوير خدماتها الإلكترونية.
وجاء التدشين تحت إشراف الإدارة العامة للتحول الرقمي؛ بهدف تقديم تجربة مستخدم تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وترفع من كفاءة التفاعل الرقمي.
ويأتي تطبيق “كود المنصات” ضمن التزام الجامعة بتوحيد هويتها الرقمية والبصرية عبر مختلف منصاتها، بما يسهم في تكامل الخدمات الرقمية وتحسين جودتها، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية ومواءمةً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.