الجامعة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بهوية “كود المنصات”

دشَّنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة موقعها الإلكتروني الجديد، معتمدةً هوية “كود المنصات” الرقمية الموحدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البيئة الرقمية وتطوير خدماتها الإلكترونية.

الجامعة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني

وجاء التدشين تحت إشراف الإدارة العامة للتحول الرقمي؛ بهدف تقديم تجربة مستخدم تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وترفع من كفاءة التفاعل الرقمي.

ويأتي تطبيق “كود المنصات” ضمن التزام الجامعة بتوحيد هويتها الرقمية والبصرية عبر مختلف منصاتها، بما يسهم في تكامل الخدمات الرقمية وتحسين جودتها، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية ومواءمةً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.