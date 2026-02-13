Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

مرخصة من وزارة الاعلام

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
المواطن - واس

سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3643) دولار أمريكي، بارتفاع بلغ (0.18%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1486) يورو بنسبة (0.08%).

