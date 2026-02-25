Icon

“الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ مساءً
“الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية
المواطن - واس

احتفت المديرية العامة للجوازات باليوم الوطني الـ (65) لدولة الكويت، الذي يوافق الـ (25) من شهر فبراير من كل عام، وذلك عبر المنافذ الدولية.

وشمل الاحتفاء إطلاق ختم خاص بهذه المناسبة تحت عنوان (مسيرة مشتركة) يعكس عمق العلاقات التاريخية ومتانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستقبال وتوديع المسافرين القادمين من دولة الكويت والمغادرين إليها.

